Daniel Fırtınası’nın vurduğu Yunanistan’da can kaybı 14’e yükseldi

Yunanistan’da Daniel Fırtınası’nın neden olduğu şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi.

KAYNAK: İHA
Daniel Fırtınası’nın vurduğu Yunanistan’da can kaybı 14’e yükseldi

Daniel Fırtınası’nın vurduğu Yunanistan’da can kaybı arttı.

Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 14’e yükseldiğini belirtti. Yetkililer, 3 kişinin hala kayıp olduğunu ifade ederek, ulaşılan son cansız bedenlerin sellerden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Karditsa kenti yakınlarında bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, çalışmaların Larissa şehri ve Pineios Nehri yakınındaki köylere yoğunlaştığını belirterek, şu ana kadar 4 bin 250'den fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı.

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