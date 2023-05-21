Russo: Kulübümüz ve oyuncularımız için tarihi bir sonuç

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş'a 4-1 yenilen Adana Demirspor'da yardımcı antrenör Daniele Russo, açıklamalarda bulundu.

Russo: Kulübümüz ve oyuncularımız için tarihi bir sonuç

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın karşılaşmada kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Russo, maçın ardından soyunma odasında futbolcuların hepsini tebrik ettiklerini belirtti.

Futbolcuların maça çok iyi bir performansla başladığını vurgulayan Russo, "Dördüncülüğü garantilediğimiz bir hafta oldu. Kulübümüz ve oyuncularımız için tarihi bir sonuç." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, ilk yarı çok iyi oynadıklarını, devre arasına girdikleri 1-1'lik skoru hak etmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk yarıyı daha fazla gol atarak da bitirebilirdik. İkinci yarıda da iyi bir şekilde başladık. Sonrasında gol yedik ama böyle büyük bir takıma karşı açıkçası kendi performansımızı değerlendirmeye baktığımızda çok iyi bir maç oynadığımızı söyleyebiliriz. İlk yarı özellikle bütün sahayı kapattık, daralttık ve birkaç gol fazlasıyla bitirebilirdik. Maalesef sonuç bu şekilde. Üzüldüğümüz tek nokta, sahamızdaki yenilmezliğimizi bitirmemiz. Futbolcularımızın hepsini tebrik ettik. Çünkü onların sayesinde çok tarihi bir sonuca vardık ve baktığınızda hak ettiğimiz bir sonuçtu. Dördüncülüğü garantilememiz çok önemliydi."

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