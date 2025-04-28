Danimarka perakende satışları yükselişe geçti

Danimarka'da perakende satışlar Mart 2025'te yıllık bazda yüzde 1,6 oranında artış gösterdi. Bu gelişme, Şubat ayında kaydedilen yüzde 0,1'lik hafif düşüşün ardından dikkat çekici bir toparlanmaya işaret etti. Ekonomistler, tüketici güveninin yeniden güçlenmesinin ve özellikle bahar sezonu alışverişlerinin bu toparlanmada etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Özellikle giyim sektöründe yaşanan güçlü artış, perakende satışların genel yükselişinde önemli rol oynadı. Giyim satışları, Şubat ayında yüzde 3,3 oranında gerilemişken, Mart ayında yüzde 3,5 oranında yükseldi. Bu toparlanma, sezonluk ürünlere olan talebin artmasından ve tüketicilerin harcama eğilimlerinde yaşanan değişimden kaynaklandı.

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DİĞER TÜKETİM MALLARINDA BELİRGİN ARTIŞ

Sadece giyim sektöründe değil, diğer tüketim mallarında da dikkat çekici bir yükseliş gözlemlendi. Diğer tüketim ürünleri satışları, Şubat ayında yüzde 2,2 oranında artış göstermişken, Mart ayında bu oran yüzde 5,9’a ulaştı. Bu segmentteki büyüme; ev eşyaları, elektronik ürünler ve kişisel bakım ürünlerine olan talebin artmasıyla açıklandı.

Ekonomistler, özellikle pandemi sonrası değişen tüketim alışkanlıklarının, bireylerin ev ve kişisel yaşamlarına yönelik harcamalarını artırdığını belirtiyor. Ayrıca Mart ayında düzenlenen çeşitli kampanya ve indirimlerin de satışları desteklediği bildirildi.

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GIDA VE MARKET ÜRÜNLERİNDE SATIŞLAR GERİLEDİ

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, gıda ve market ürünleri satışlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Şubat ayında yüzde 2,4 oranında azalan gıda ürünleri satışları, Mart ayında bu düşüşü derinleştirerek yüzde 3,4'e geriledi. Özellikle artan gıda fiyatları ve tüketicilerin daha tasarruflu alışveriş yapma eğilimleri bu gerilemenin başlıca sebepleri arasında gösterildi.

Sektör temsilcileri, tüketicilerin temel ihtiyaç ürünlerinde daha seçici davrandığını ve lüks gıda ürünlerinden kaçınarak bütçelerini koruma yoluna gittiklerini vurguluyor. Bunun yanında, Danimarka genelinde bazı büyük market zincirlerinin fiyat stratejilerinde yaptığı değişiklikler de bu düşüşü etkiledi.

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AYLIK BAZDA HAFİF DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, Mart ayında perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,1 oranında geriledi. Bu, son dört ayda kaydedilen ilk düşüş oldu. Şubat ayında satışlar yüzde 0,8 oranında artış göstermişti. Analistler, Mart ayındaki düşüşün büyük ölçüde gıda ve market ürünlerindeki gerilemeden kaynaklandığını belirtiyor.

Bununla birlikte, genel eğilime bakıldığında, Danimarka perakende sektörünün yılın ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergilediği ifade ediliyor. Mart ayındaki hafif düşüşün, yılın geri kalanında toparlanmaya engel oluşturmayacağı yönünde görüş birliği bulunuyor.

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TÜKETİCİ GÜVENİ VE HARCAMA EĞİLİMLERİ

Uzmanlar, Danimarka'da tüketici güveninin istikrarlı bir şekilde artmasının, önümüzdeki aylarda perakende satışların daha da güçlenmesine zemin hazırlayabileceğini öngörüyor. Özellikle yaz sezonuna yaklaşılırken turizm ve eğlence sektörlerinde beklenen canlanmanın, tüketim harcamalarına olumlu yansıması bekleniyor.

Ayrıca faiz oranlarının düşük seviyelerde seyretmesi, tüketicilerin kredi kartı ve bireysel kredi kullanarak harcama yapma iştahını artırıyor. Ekonomistler, Danimarka Merkez Bankası’nın izleyeceği para politikalarının perakende sektöründeki eğilimler üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.