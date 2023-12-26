Danimarka'da bu dükkanın kapısı gülümseme ile açılıyor. Bizde olsa gülümseyerek girersin fiyatları gördüğünde de ağlarsın...

Danimarka'da bir market soğuk günlerde iç ısıtan bir uygulama devreye soktu.
Market kapısına kurulan özel bir sistem ile gülümsemeyenleri tespit ederek kapılarını açmadı.
Markete girmeye çalışan müşteriler ilk başta sensörün kendilerini algılamadığını sandı.
Ancak market dışına kurulan bir ekranda bulunan 'üzgün surat' emojisinin 'gülümseme' emojisine döndüğü gören müşteriler durumu anlayarak sensöre doğru gülümsedi.
Müşterilerin gülümsemesiyle market kapısı açıldı.
Kameralara yansıyan bu anlar renkli görüntüler ortaya çıkardı.