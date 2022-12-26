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Danimarkalı ikizlerin suçladığı klinikte inceleme

Danimarkalı ikizler Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen'in suçladığı Zeytinburnu'ndaki klinikte, il sağlık müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 17:50
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Danimarkalı ikizler Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen'in suçladığı Zeytinburnu'ndaki klinikte il sağlık müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı

Danimarkalı ikizlerin suçladığı klinikte inceleme
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Danimarka'nın Kopenhag kentinde yaşayan Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen (37) isimli ikizler, ucuz maliyetli diş tedavisi için İstanbul'un yolunu tuttu. 31 Ekim'de İstanbul'a gelen ikizlere, anlaştıkları bir diş hastanesinde işlem yapıldı. Ancak iki kadın, iddialara göre, ağızlarında iltihap oluştuğunu dile getirerek başka bir klinik aramaya başladı.

Daha sonra başka bir kliniğe gelen ikizler yine iddialarına göre burada da bekledikleri tedaviyi olamadı. Nicolajsen'in ağız yapısı bozulurken, Petersen'in de diş etleri çekildi, dişleri eksildi ve neredeyse konuşamaz hale geldi. Şikayette bulunan ikizler, "10 günlüğüne geldik, 2 aydır buradayız" dedi.

İkizlerin şikayeti üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'ndaki kliniğe gelerek incelemelerde bulundu.

Klinik sahibi olduğu belirten Ömer Türkmen ise iddiaları kabul etmedi. İkizleri Suriyeli danışmanların getirdiğini belirten Türkmen,

"Bu firma bize tıbbi malzemeler getiren bir firma. Bizim bunlarla da bir sözleşmemiz yok. Bize tıbbi malzemeler getiriyorlar. Bize bu hastaya getirdiler. Buradan çıkan mutlu hastaları gördükleri için. Getirdikleri bu ikinci hastaydı. Müşteriye karşın biz onlarla ticaret yapıyoruz. Onlarla iletişime geçtikleri için burasının onlara ait gibi düşünüyorlar. Personelimiz bir hafta önce başladı fazla bilmiyorlar. Ben de İstanbul dışındaydım. Burada olsaydım gerekli açıklamayı doğru bir şekilde yapardım" dedi.

İkizleri tedavi ettiğini öne süren Diş hekimi İlknur Çavdar ise, "Hastanın buraya geldiğinde referans olan kişiler Suriyeli. Anladığım kadarıyla ödemeyle alakalı bir anlaşmazlık olmuş ama bizim elimizde hastanın çıkarken mutlu halleri var. Biz tedavi edip bu şekilde yolladık o yüzden biz tarafımıza yapılan suçlamaları kabul etmiyoruz" dedi. Çavdar, "Ben problemin psikolojik olduğunu düşünüyorum. Hastalara da 'Hollywood Smile' dediğimiz işlem yapıldı" şeklinde konuştu. İl sağlık müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerin sonuçlarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

 

 

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