Danimarkalı zehir taciri Mike Gerner Larsen'i kol saati ve dövmesi ele verdi! Kırmızı bültenle aranıyordu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Danimarkalı zehir taciri Mike Gerner Larsen'i kol saati ve dövmesi ele verdi! Kırmızı bültenle aranıyordu

Danimarka tarafından hakkında İnterpol Kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve Başakşehir'de yakalanan Mike Gerner Larsen ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin Larsen'i kol saati ve dövmelerinden tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Danimarka tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen’in İstanbul’da olduğuna dair bir ihbar aldı.

Ekipler, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için yoğun bir çalışma başlattı. Larsen’in Şişli ve Beyoğlu bölgelerinde farklı adreslerde kaldığına dair tespitler yapıldı. Ancak, daha önce düzenlenen operasyonlarda şüpheliyi bulmak mümkün olmadı.

FOTOĞRAFLAR TEK TEK İNCELENDİ

Polis ekipleri, baskın yaptıkları adreslerden birinde Larsen’e ait fotoğraflar buldu. Detayları inceleyen polis, Larsen’in 34 KLL 504 plakalı bir araçla çekilmiş pozlarını tespit etti. Ekipler, aracın peşine düşerek Başakşehir ilçesi Kayaşehir’deki bir AVM’ye girdiğini belirledi. Bu noktada çalışmalar Başakşehir’e odaklandı. Polis, şüphelinin Kayaşehir Mahallesi’ndeki bir restoranın önünde park edilen aracını fark etti.

POLİS SAAT VE DÖVMELERDEN TANIDI

Restorana giren ekipler, daha önce ele geçirilen fotoğraflardan yola çıkarak Larsen’i taktığı saat ve dövmelerinden tanıdı. Narkotik polisi, şüphelinin gittiği adresleri belirlemek için Larsen’i bir süre takip etti.

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2 ŞARJÖR VE 50 ADET MERMİ

Çalışmaların sonunda şüphelinin Kayabaşı Mahallesi’ndeki adresine operasyon düzenlendi ve Larsen yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 1 adet seri numarasız tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör ve 50 adet mermi ele geçirildi.

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SAHTE KİMLİK KARTLARI

Ayrıca, Larsen’in fotoğraflarıyla düzenlenmiş farklı isimlerde İspanya ve Ukrayna’ya ait kimlik kartları ile sürücü belgeleri bulundu.

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2 BİN DOLARA TABANCA ALMIŞ

Şüpheli ifadesinde tabancayı 2 bin dolar karşılığında Türkiye’de satın aldığını söyledi.

Danimarkalı zehir taciri Mike Gerner Larsen'i kol saati ve dövmesi ele verdi! Kırmızı bültenle aranıyordu

Danimarkalı zehir taciri Mike Gerner Larsen'i kol saati ve dövmesi ele verdi! Kırmızı bültenle aranıyordu

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Danimarkalı zehir taciri Mike Gerner Larsen'i kol saati ve dövmesi ele verdi! Kırmızı bültenle aranıyordu

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