Danla Bilic ile Kubilay Aka barıştı mı? Ünlü oyuncudan kafa karıştıran yorum

Makyaj videoları ile bir anda büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve sonrasında fenomen haline gelen Danla Bilic, geçtiğimiz sene eylül ayında ünlü oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ancak ünlü çiftin ilişkisi uzun sürmemiş, Aka sadece iki ay sonra katıldığı bir ödül töreninde fenomen isim ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

Ünlü oyuncu; "İlişkimiz Danla'nın yaptığı herhangi bir açıklamadan dolayı bitmedi. Denedik olmadı, kafalar uyuşmadı. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. İlişkimiz bitti." demişti.

Danla Bilic, son olarak TikTok'ta 'Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?' akımı yapan bir çiftin viral olan videosunu paylaşıp "Bu çift kimdi ya, Danla Bilic-Kubilay Aka mı?" yazmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

"SENİNLE KİMSE KIYASLANAMAZ BİLE"

Danla Bilic'e, eski sevgilisi Kubilay Aka'dan yanıt gecikmedi. Oyuncu, Danla'ya; "Seninle kimse kıyaslanamaz bile, lütfen" yorumunu yazdı.

Kubilay Aka, yorumlaşmaları karşısında gelen "Siz barıştınız mı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Medeniyeti anlatamam ki, zamanla kazanılan bir şey..."

