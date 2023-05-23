Kubilay Aka hakkında çıkan olumsuz haberler için bakın ne dedi

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, Lofficiel Hommes dergisine konuştu ve hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Kubilay Aka hakkında çıkan olumsuz haberler için bakın ne dedi

Oyuncu Kubilay Aka Lofficiel Hommes dergisine konuştu. Aka "Şu sıralar kendinden emin bir duruş ile ilerliyorsun. Sessiz ama bir o kadar da güçlü adımlarla. Neler hissettiğin bir dönemdesin?" sorusuna, "Kariyer olarak huzurlu ve hafif hissettiğim bir dönemdeyim. Ödevini yapmış öğrenci ferahlığında hissediyorum. Sessiz ve kendinden emin adımlarla ilerlemek sevdiğim bir motto. Son zamanlarda bunu önemsiyorum" yanıtını verdi.

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Kubilay Aka, "Seni sen yapan özellikleri nasıl tanımlarsın?" sorusuna, "Kendimi anlatmayı çok sevmiyorum aslında ama bir şekilde fark yaratmasam veya özgün olmasam çalışırken bu kadar eğlenemem sanırım. Köşeme çekilip oturmak, hiçbir şey katmamak, sadece üstüme düşeni yapmak pek bana göre değil. Herkesin söyleyecek şeyleri var, ben dinlemeyi çok seviyorum. Sanırım uyum beni tanımlayan özelliklerimden biri. Birçok şeyi de buna borçluyum. Önemli olan yüzlerin gülmesi. Bütün dünyaya çok hızlı ulaşabiliyoruz. Yine de fanus içinde olmayı mantıklı buluyorum, güvenli bölgemde istediğim hızda ilerlemek şu an benim için ideal" cevabını verdi.

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Hakkında çıkan haberlere ve bu durumlarda neler yapıyorsun sorusunu ise şöyle cevapladı: "İşin aslını arkadaşlarım, ailem, dostlarım biliyor. Bu yüzden rahatsız olmuyorum. Zaten bu işi yapıyorsak biraz da buna maruz kalmak doğasında var. Bir de herkes gibi bizler de yaşıyoruz, hayattayız, duygularımız var. Başımıza bir şeyler geliyor. Seviyoruz, hastalanıyoruz, korkuyoruz, mutlu oluyoruz, üzülüyoruz. Haftanın 5-6 günü, 12 saat sette çalışıyoruz. Yoğun tempoda haberlerden neredeyse en son benim haberim oluyor. Çok ağır bir şey olursa kişilik haklarım ihlal edilir veya kariyerimi riske sokabilecek bir yalan bir haberse de arkamda koca bir ajansım ve avukatım var; onlar hızlıca konuyla ilgileniyor"

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Kubilay Aka, "Anlık kararlar ile canın ne istiyorsa o an onu yapabilecek bir cesarete sahip misin?" sorusuna da cevap verdi. Ünlü oyuncu "Evet; klasik ama hayat kısa, şartlar ne olursa olsun yaşamaya da değer. Gecenin bir saati yola çıkıp sabah Urla’da sahilde çadırda uyandığım anlar da var, yemek yemek için Gaziantep’e, Bursa’ya falan gitmişliğim de. Zamanımın çoğu çalışarak geçiyor; kısa zamanda kendime ayırdığım vakitte güzel olsun istiyorum” diye konuştu.

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