Dans eden silahlı magandaları jandarma tek tek yakaladı

Aksaray’da yolda aracı kenara çekip müzik eşliğinde oynayarak havaya ateş açan 4 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Dans eden silahlı magandaları jandarma tek tek yakaladı

İHA'nın haberine göre, olay, 23 Nisan 2023 tarihinde yaşandı. Siber olarak sosyal medya platformlarında devriye atan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray sınırları içerisinde 3 şahsın havaya ateş açarak müzik eşliğinde oynadığını ve 1 şahsın da bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaştığını tespit etti.

Hemen harekete geçen jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin izini sürdü. Çok geçmeden kimlikleri tespit edilen 4 şüphelinin adreslerini de belirleyen jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Bir köyde 5 ayrı ikamete yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 3 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet tabanca şarjörü, 89 adet tabanca fişeği, 13 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kama ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk alanlarımızda yapılan düğün, nişan, asker eğlenceleri ve meskun mahallerde, silahla ateş etme olaylarının önlenmesine yönelik titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

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