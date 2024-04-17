Darbettiği doktoru, sosyal medya üzerinden tehdit edince yeniden tutuklandı

Kaynak: DHA
Darbettiği doktoru, sosyal medya üzerinden tehdit edince yeniden tutuklandı
Edirne'de doktor B.B.Ö.'yü darbettiği suçlamasıyla tutuklanıp ikinci duruşmada tahliye edilen Volkan Kuşçu, aynı doktoru sosyal medya üzerinden tehdit ettiği gerekçesiyle yeniden tutuklandı.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Kuşçu hakkında darp davasının yanı sıra tehditle ilgili ikinci davanın açıldığını belirtti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Servisi'nde kanser tedavisi gören Nazife Kuşçu'nun oğlu Volkan Kuşçu, doktor B.B.Ö.'yü hastanın ölüm belgelerinin doldurulması yönünde bilgi vermek istemesi üzerine saldırmakla suçlanmıştı. Ardından sosyal medya üzerinden tehdit içerikli bir mesaj paylaşan Kuşçu, savcılığın talebi üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne Tabip Odası'nda yapılan toplantıda konuşan Altun, darp davasının yanı sıra tehditle ilgili ikinci davanın da açıldığını ifade etti. Olayı sahiplenen Nazife Kuşçu'nun cesaretini ve ailesinin desteğini vurgulayan Dr. Seher Çimen Özgen, Kuşçu'nun tehditlerine devam ettiğini belirtti ve bu tür durumları yadırgamamak gerektiğini vurguladı.

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