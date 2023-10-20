Darbeyle devrilen liderden kaçma girişimi

Nijer’deki cunta yönetimi, alıkonulan eski Devlet Başkanı Mohamed Bazoum’un kaçma girişiminin engellendiğini açıkladı.

KAYNAK: İHA
Darbeyle devrilen liderden kaçma girişimi

Nijer’de askeri darbe sırasında alıkonulan eski Devlet Başkanı Mohamed Bazoum kaçma girişiminde bulundu. Cunta yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Bazoum’un yerel saatle 03.00 sıralarında ailesi ve çalışanları ile birlikte kaçmaya çalıştığı ancak güvenlik güçleri tarafından engellendiği belirtildi.

Askeri sözcü Amadou Abdramane devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Bazoum ve ailesinin başkent Niamey yakınlarında bir bölgeye saklanmayı sonrasında ise yabancı güçlere ait helikopterle Nijerya’ya kaçmayı planladığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, gözaltına alınan Bazoum ve ailesinin nerede tutulduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

NİJER’DEKİ DARBE

Nijer’de eski Devlet Başkanı Bazoum, 26 Temmuz'da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından ev hapsine konulmuştu. Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani daha sonra kendisini ülkenin yeni lideri ilan etmişti.

Nijer'de gerçekleşen darbeye Batı ülkeleri ve birçok Afrika ülkesi tepki göstermiş, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), anayasal düzeninin yeniden sağlanamaması durumunda askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. Cunta yönetimi ise uluslararası tüm çağrılara rağmen demokratik seçimlerin 3 yıl içinde yapılacağını açıklamıştı.

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