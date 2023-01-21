Galatasaray yeni transferini açıkladı

Galatasaray Nef, ABD'li oyun kurucu Daron Russell ile opsiyonlu olarak 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza Galatasaray Nef forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.
24 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerine Karadağ'ın Mornar takımında başlamıştı.
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