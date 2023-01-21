Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak.

Galatasaray - Antalyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



GALATASARAY ZİRVEDE

Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



ANTALYA ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde bir maçı eksik olan Fraport TAV Antalyaspor, oynadığı 17 müsabakanın 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 9'unu kaybetti.

Akdeniz ekibi, topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor.