Datça açıklarında 67 kaçak göçmen kurtarıldı, 4 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Muğla'nın Datça açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu ihbarını aldı. Ekipler, teknedeki 29 kaçak göçmen için harekete geçti.

Ekipler teknenin yanına giderek 29 kaçak göçmeni kurtardı.

4 KAÇAK GÖÇMENİN CESEDİNE ULAŞILDI

Aynı tarihte Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, kurtarılan kaçak göçmenlerden alınan bilgilerle birlikte 14 düzensiz göçmenin denize düştüğünün bilgisi üzerine, denizden ve havadan kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler gerçekleştirdiği çalışmalarda 10 kaçak göçmen daha deniz yüzeyinde tespit edilip kurtarıldı, 4 kaçak göçmenin ise cesedine ulaşıldı.