Datça'da 4 kişi rakı balığa 11.650 TL ödedi. Mekan sahibi ‘normal’ dedi

Düzenleme: Ramazan Süzen
Datça'da 4 kişi rakı balığa 11.650 TL ödedi. Mekan sahibi ‘normal’ dedi

Sosyal medyada sık sık görmeye alıştığımız adisyon görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Datça’da çekilen görüntüde 4 kişinin rakı balığa ödediği 11 bin 650 TL fiyat, görenlere “yok artık” dedirtti.

Tatil beldelerinde sıklıkla göremeye alıştığımız fahiş adisyonlarda adres bu kez Datça oldu. Türkiye’nin önemli tatil beldelerinden olan Datça’da 4 kişilik rakı balık masasına ödenen hesap sosyal medyada gündem oldu.

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Bodrum Yalıkavak’ta bir restoranın 1 milyon liralık faturasından sonra Datça’da bir restoranın 4 kişiye çıkardığı 11 bin 650’liralık Rakı-Balık Faturası büyük tepki topladı. Söz konusu 4 Kişilik faturanın en düşük emekli maaşından daha fazla olması tartışma konusu oldu.

Sakin ve huzurlu olmasıyla bilinen Datça’nın Kumluk Plajında bulunan ünlü bir balık restoranında Rakı içen ve Balık (Sinarit) yiyen 4 kişinin ödediği 11 bin 650 liralık fatura üzerinden sosyal medya üzerinde başlayan tartışma, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Bölgedeki yerel internet gazetesi Marmaris Haber Sitesi tarafından sosyal medyadan paylaşılan fiş üzerinden başlayan tartışma kısa sürede gündem oldu ve birkaç saat içinde 100’e yakın sosyal medya kullanıcısı tarafından yorumlandı.

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YUNANİSTAN TÜRKİYE KIYASLAMASI

Sosyal medya da yaşanan tartışmada bazı vatandaşlar işçi maliyetlerinin yüksekliği ve sunulan ürünlerin fiyatındaki artışlardan dolayı 11 bin 650 lira rakamını normal olduğunu öne sürerken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Rakı Balık’ın Yunan adalarında daha ucuz olduğunu belirtti ve 230 liralık cacık fiyatına tepki gösterdi.

İşte o yorumlar:

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