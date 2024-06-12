Çok değil 5 yıl önce. 2 çay 11 lira olunca oha diyorduk

Türkiye’de son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılarla birlikte, kafe, restoran ve lokantalarda yemek ve içeceklere fahiş fiyatlar ödeniyor. Dışarıda yemek yemenin ve çay içmenin vatandaşlar için imkansız hale geldiği dönemde, alım gücü ise giderek düşüyor.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde vakit geçirmek için herhangi bir kafeye oturan müşteriler çaya en az 30 TL ödemek zorunda kalıyor. Bu fiyatlar yaz mevsiminin gelmesiyle beraber yoğunlukların yaşandığı havalimanlarında daha da pahalı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Fahiş fiyatların en çok görüldüğü yerlerden biri olan havalimanlarında çaya ve suya iki ya da üç katı para vermek zorunda kalan vatandaşlar, durumdan giderek daha da şikayet ediyor.

2018 YILINDA 2 ÇAY 11 TL'İMİŞ

Her geçen gün fahiş fiyat adisyonları gündem olurken, 2018 yılında 2 çayın havalimanında 11 TL olduğu ortaya çıktı.

Haziran 2018 yılında İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda çekilen bir fiş adisyonunda çay fiyatının 5.50 TL olması dikkat çekti.

İki çaya 11 TL verildiği tarih akıllara bugünleri getirdi. Bugün sadece bir ekmeğin fiyatı 11 TL’ye dayanırken, bir çayın içmek neredeyse lüks haline geldi.