İstanbul Boğazı’nda menemen yemenin maliyeti 18. 900 TL. Fiyatı gören vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Bir vatandaş, İstanbul Boğazı’nda gittiği bir restoranda satışa sunulan sucuklu menemenin fiyatını sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Boğazı’nda denize karşı kahvaltı yapmak istediğini dile getiren kullanıcı, çektiği videoya "İstanbul'da denize karşı kahvaltı yapalım dedik. Karşılaştığımız manzaraya bak" notunu ekledi ve menüde bulunan menemenin fiyatını gösterdi.

MENEMENİN FİYATI ASGARİ ÜCRETTEN DAHA FAZLA

Vatandaşın çektiği görüntüde, sucuklu menemenin fiyatının 18. 900 TL olduğu görülürken, sosyal medya kullanıcıları söz konusu görüntüleri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Satılan menemenin fiyatının asgari ücretten fazla olması herkesi hayrete düşürürken söz konusu fiyat, tepkilerin odağı haline geldi.