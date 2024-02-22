Datça’da 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA
Datça’da 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, motorları bozulan 2 lastik botta mahsur kalan 54 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Ayrıca, Milas açıklarında gezi teknesinde fenalaşan bir kişi de sahil güvenlik personeli tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, olay, Datça açıklarında farklı zamanlarda meydana geldi. Bölgede, motor arızası nedeniyle sürüklenen 2 lastik botun yardım istediği ihbarı alındı. Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botu, 2 lastik bottaki 54 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler arasında çocukların da olduğu belirtildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, Milas açıklarında bir gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişi de sahil güvenlik ekipleri tarafından alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Haberler
IMF'den merkez bankalarına kritik uyarı Ekonomi
IMF'den merkez bankalarına kritik uyarı
Barış Terkoğlu hakkında siyasi yasak istendi Gündem
Barış Terkoğlu hakkında siyasi yasak istendi
Ne günlere kaldık! Gündüz vakti, küçük kızın elinden ekmek parasını çalan arsız hırsız Video
Ne günlere kaldık! Gündüz vakti, küçük kızın elinden ekmek parasını çalan arsız hırsız
Bartın’da yolcu otobüsü alev alev yandı Gündem
Bartın’da yolcu otobüsü alev alev yandı
Burdur’da doğalgaz faciası: Yaşlı çift hayatını kaybetti Gündem
Burdur’da doğalgaz faciası: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Galatasaray taraftarından Sparta Prag'a şok. Bir anda başladı Çekler şaştı kaldı Spor
Galatasaray taraftarından Sparta Prag'a şok. Bir anda başladı Çekler şaştı kaldı
Azmi Karamahmutoğlu canlı yayında acı gerçeği açıkladı. ‘Esenyurt Türk’tür Türk kalacak’. Artık bu slogan yurt içindeki yerler için atılıyor Gündem
Azmi Karamahmutoğlu canlı yayında acı gerçeği açıkladı. ‘Esenyurt Türk’tür Türk kalacak’. Artık bu slogan yurt içindeki yerler için atılıyor