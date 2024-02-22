Datça’da 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Ayrıca, Milas açıklarında gezi teknesinde fenalaşan bir kişi de sahil güvenlik personeli tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, olay, Datça açıklarında farklı zamanlarda meydana geldi. Bölgede, motor arızası nedeniyle sürüklenen 2 lastik botun yardım istediği ihbarı alındı. Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botu, 2 lastik bottaki 54 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler arasında çocukların da olduğu belirtildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, Milas açıklarında bir gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişi de sahil güvenlik ekipleri tarafından alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.