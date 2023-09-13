Datça'da jandarma ekipleri "huzur ve güven" uygulaması yaptı

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri, eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla bölgelerinde bulunan okulların huzur ve güvenini sağlamak için harekete geçti.

Servis araçlarını tek tek durduran ekipler, en ince ayrıntısına kadar araçlarda kontrol yaptı.

Sorumluluk alanlarındaki yol güzergahlarında ve okul önlerinde, servis araçlarında gerekli denetim ve kontrolleri yapan ekipler, servis şoförlerine bilgilendirmelerde bulundu.

Jandarma personeli tarafından öğrenciler, emniyet kemerini hareket etmeden bağlamaları, araç durmadan da çıkarmamaları konusunda bilgilendirildi.