Datça'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde 7 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Datça'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Olay bugün 17.30 sıralarında Burgaz mevkisinde meydana geldi. Sahiplerinin serbest dolaşmaya çıkarttıkları Polo isimli Alman cinsi kurt köpeği, üstü açık 7 metre derinliğindeki bir kuyuya düştü. Köpeği kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ileterek yardım istedi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Datça MAG-AME-SAR Arama Kurtarma ekipleri tarafından bir saat boyunca yapılan çalışma sonucunda Polo düştüğü kuyudan çıkartıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen köpeğin durumunun iyi olduğu anlaşılınca sahiplerine teslim edildi.

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