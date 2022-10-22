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Sürekli kesilen elektrikler vatandaşı çileden çıkardı. Datçalılar çıldırmak üzere

Datçalılar elektrik kesintileri nedeniyle bugünlerde dertli hatta çıldırmak üzere. Yağmurlarla birlikte sürekli kesilen elektrik vatandaşı çileden çıkarmaya başladı

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 13:18
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Datçalılar çıldırmak üzere. Sürekli kesilen elektrikler vatandaşı çileden çıkardı

Sürekli kesilen elektrikler vatandaşı çileden çıkardı. Datçalılar çıldırmak üzere
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Muğla'nın turistik ilçesi Datça bugünlerde karalara büründü. İlk yağmurla birlikte sürekli kesilen ve gidip gelen elektrikler vatandaşı hem karanlıkta bıraktı, hem de elektrikli ev aletlerine büyük zararlar verdi.

Yüzlerce vatandaş sosyal medya hesaplarından olaya büyük tepki gösterirken, ilçeye elektrik hizmeti veren AYDEM şirketi yetkililerinin hiç bir açıklama yapmaması tepkileri artırdı.

Datça Demokrasi Platformu’ndan Haluk Koşar, ilçedeki elektrik soruyla ilgili şunları söyledi “Bu Datça’da sürekli yaşanan bir sorun. Elektrik sorununda her mevsimin kendine has bir özelliği var. Sonbahar geldi, yağmurlar yağmaya başladı. Her yağmur yağışında zaten burada voltajlar bir şekilde gidip geliyor ya da elektrik bir saat iki saat kesintilere uğruyor. Fırtına çıktığında aynı şekilde oluyor. Yazın havalar çok ısındığında, aşırı yüklenme sebebiyle trafolar patlıyor. Bir şekilde teller yanıyor. Aynı şekilde kesintiler, voltaj gidiş-gelişleri sürekli yaşanan artık kanıksadığımız durumlar. Bu durum, hemen hemen bütün evlerde elektrikli aletlerin bozulmasına sebep oluyor.”

AYDEM ile görüştüklerini de belirten Koşar, “AYDEM’e bu konuda yazdığımızda, bir numara verdiler. ‘Buraya başvurunuzu yapın, gerekli olan şeyleri yapacağız’ dediler. Fakat bunda da çok fazla sonuç alan insan görmedik” dedi.

Datçalılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda "Bizden önce sadece mum vardı mum, gaz lambası var. Biz ise bunu bu hale getirdik" sözlerine gönderme yaparak, "mum ve gaz lambası günlerine geri döndük" dediler.

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Hikmet
22.10.2022 14:13
İnsanlar artık uzaktan çalışma modeline geçiyor. Elektrik ve internet hizmetlerinin kesintisiz olması eski yıllara göre daha zorunlu bir ihtiyaç.  
 
vatandaş
22.10.2022 13:24
devltin yaptığı yatırımlarla idare edip para topluyor özel şirket ülkemde herşey sadece tiraet çıkar kafası var ne yazıkki.  
 
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