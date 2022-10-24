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  • Erdoğan için Diyarbakır'da ''biji serok Erdoğan'' sloganı atıldı

Erdoğan için Diyarbakır'da ''biji serok Erdoğan'' sloganı atıldı

Diyarbakır'da gençler ile düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ben gencim niye, çünkü gençlerle beraberim. Sizinle yol yürüyenlerin ihtiyarlaması mümkün değil." dedi. Ayrıca Erdoğan'a toplantıya katılanlar "Biji Serok Erdoğan" (Başkan Erdoğan) sloganlarıyla destek verdiler.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 21:51
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Diyarbakır'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan için etkinliğe katılanlar ''biji serok Erdoğan'' sloganı attı

Erdoğan için Diyarbakır'da ''biji serok Erdoğan'' sloganı atıldı
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'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

- Bu gençler önümüzdeki seçimlerde sandıklarda birilerine gereken dersi verecek.

- Ben gencim niye, çünkü gençlerle beraberim. Sizinle yol yürüyenlerin ihtiyarlaması mümkün değil.

- Kendi ikballerini 85 milyon vatandaşın felaketine bağlayanların hesaplarını tepetaklak edeceğiz. Türkiye yüzyılını sizlerle beraber zirveye taşıyacağız.

- Biz Diyarbakır'ın ciğeri varken birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz.

- HDP'si ve diğerleri sadece laf üretirler. Onlar Kandil'e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız, farkımız bu.

- Yıllarca terör örgütlerinin baskısı altında, insanların güvenliklerinden endişe duyarak yaşadıkları Diyarbakır artık geride kaldı.

İLK OY DETAYI

Programda konuşma gerçekleştiren Erdoğan daha sonra gençlerin sorularına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorulara verdiği yanıtlardan bazıları ise şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk oyunuzu kime vermiştiniz?' sorusuna "Rahmetli Erbakan hocamıza vermiştik" yanıtını verdi.

Ahmet Kaya ile ilgili bir soruya ise Erdoğan "Belediye başkanlığım dönemimde Sayın Kaya ile ilişkilerimiz ileriydi, bazı programlarımıza Ahmet Kaya'yı davet ederdik" yorumunda bulundu.

Muhafazakar devrimcilerin özelliği nedir? sorusuna Erdoğan, "Kimliği millidir, yerlidir" cevabını verdi.

Etkinlik sırasında konuşma yapan Erdoğan'a toplantıya katılanlar "Biji Serok Erdoğan" sloganlarıyla destek verdiler.

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Serok
24.10.2022 10:33
Bahçeli ortağına serok erdoğan diyorlar ne diyeceksin ahmet davutoğlunu tenkit ediyordun yoksa yine sessizmi kalacaksın aponun mektubunun trtde okunmasına suriyelilerin ülkeyi istilasına ses çıkarmadı  
 
polat
24.10.2022 10:12
chp,iyi parti ve hdp den ülkeye fayda gelmez diye düşünüyorum.  
 
Ben Tosunpaşa
24.10.2022 10:05
Bahçeli buna ne diyecek diyemez ki  
 
TÜM YORUMLAR (20)
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