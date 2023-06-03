Davayı öldükten sonra kazandı. Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle memuriyetten atılmıştı

Evrensel'den Ramis Sağlam'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla 2014 yılından bugüne iki yüz bine yakın soruşturma açıldı. Bu soruşturmalardan 44 bin 675’i dava dosyasına dönüştü. Son sekiz yılda 16 bin 993 kişi hakkında açılan dava dosyalarının 4 bin 864’ünde mahkumiyet kararı verildi.

Bu soruşturmalardan biri de sosyal medya hesabından Erdoğan ile ilgili bir karikatürü paylaşması üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 2015’te Biga Vergi Dairesi'nde çalışan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Üyesi Macit Uslu’ya açıldı. Soruşturma devam ederken emekliye ayrılan Uslu’ya kurum içi soruşturma sonrası 2016 yılında “memuriyetten men” cezası verildi.

8 YIL SONRA KAZANDI

Memuriyetten çıkarma kararı sonrası Uslu'ya emekli olduğunda SGK tarafından ödenen 69 bin 611 lira emekli ikramiyesi geri istendi. Uslu, bu kararın iptali için ayrı bir dava açtı. 2022’de yılında yaşamını yitiren Macit Uslu, hukuk sürecini 8 yıl sonra kazanırken davanın Avukatı Hasan Hüseyin Evin dava süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilen sürecin her aşamasının haksız, hukuksuz ve dayanaktan yoksun olduğunu belirten Evin, “SGK’nin emekli tazminatını geri almak için açtığı davanın dayanağı davacıya verilmiş olan disiplin cezasıydı. Söz konusu cezaya karşı idari yargıda açılan dava sonucunda cezanın iptaline karar verildi" dedi.

"HUKUK ZAFERİNİ GÖREMEDİ"

"Dolayısıyla davanın dayanağı da ortadan kalkmıştı" diyen avukat Hasan Hüseyin Evin "Buna rağmen, Maliye Bakanlığı tarafından her yönden hukuka aykırı olan emeklilik ikramiyesinin geri alınmasına ilişkin idarenin açtığı alacak davası süreci anlamsız bir biçimde uzadı. İdari yargıdaki her iki davanın Uslu’nun lehine sonuçlanmasına rağmen Maliye Bakanlığının açtığı alacak davası bir türlü sonuçlanmadı" diye konuştu.

Avukat Hasan Hüseyin Evin "Burada müvekkilimin yaşamını yitirmesi nedeniyle mirasçıları temsilen devam edilen davada nihayet karar çıktı ve Maliye Bakanlığı'nın davası reddedildi. Adalet sonunda gerçekleşti ama geciken adaletin adalet olmadığı bir kez daha tescil edilmiş oldu. 2015 yılında başlayan bir Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmasında ve uzun süren yargılama sürecinde Uslu göremese de süreç hukuk zaferi ile sona ermiş oldu” diye konuştu.