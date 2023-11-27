David Bowie'nin el yazısı şarkı sözleri, açık artırmada satılacak. İstenen rakam dudak uçuklatıyor

7 yıl önce hayatını kaybeden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı David Bowie'nin el yazısı ile yazdığı şarkı sözleri için harekete geçildi. Bowie'nin el yazısı şarkı sözleri, açık artırmada satılacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
David Bowie'nin el yazısı şarkı sözleri, açık artırmada satılacak. İstenen rakam dudak uçuklatıyor

69 yaşında karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden David Bowie'nin "Rock 'n' Roll Suicide" ve "Suffragette City" adlı eserlerinin el yazısıyla yazılmış sözleri, açık artırmada satılacak.

635880768607109392-david010.webp

126 bin dolara kadar alıcı bulması beklenilen şarkı sözleri, Bowie'nin 1972 tarihli "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" adlı albümünde yer alıyor.

65649f7fed0e8748-w1200xh1882.webp

Yarın satışta olacak

Bowie'nin düzeltmelerini, taslaklarını ve notlarını içeren sayfa, yarın Omega Müzayede Evi aracılığıyla satışa sunulacak.

Müzayedede satılacak hatıra eşyalar, bir serginin parçası olarak 2013'ten 2018'e kadar dünyanın farklı yerlerinde sergilenmeden önce Londra'daki V&A Müzesi tarafından sergilendi.

ekran-goruntusu-2023-11-27-200255.png

Geçen yıl Bowie'nin müzik kataloğu, Warner Chappell Music tarafından 250 milyon dolara satın alınmıştı.

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
Kar nedeniyle yolu kapanan mazradaki hasta çocuğu JAK timi hastaneye ulaştırdı Gündem
Kar nedeniyle yolu kapanan mazradaki hasta çocuğu JAK timi hastaneye ulaştırdı
Manavgat'ta sazlık alanda yangın Gündem
Manavgat'ta sazlık alanda yangın
Hemzemin geçitte yük treni, otomobile çarptı: 5 yaralı Gündem
Hemzemin geçitte yük treni, otomobile çarptı: 5 yaralı
Abdullah Avcı ile Samu Saiz arasında tartışma Spor
Abdullah Avcı ile Samu Saiz arasında tartışma
Kendisini dövenlere caddede kurşun yağdırdı Gündem
Kendisini dövenlere caddede kurşun yağdırdı
Bakanlıktan AKP’li ismin oğluna 160 milyonluk ihale kıyağı. Rakiplerinin teklifleri geçersiz sayıldı Gündem
Bakanlıktan AKP’li ismin oğluna 160 milyonluk ihale kıyağı. Rakiplerinin teklifleri geçersiz sayıldı
Diyarbakır’da lokomotif otomobile çarptı. 2’si ağır 5 yaralı Gündem
Diyarbakır’da lokomotif otomobile çarptı. 2’si ağır 5 yaralı