David Bowie'nin el yazısı şarkı sözleri, açık artırmada satılacak. İstenen rakam dudak uçuklatıyor

69 yaşında karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden David Bowie'nin "Rock 'n' Roll Suicide" ve "Suffragette City" adlı eserlerinin el yazısıyla yazılmış sözleri, açık artırmada satılacak.
126 bin dolara kadar alıcı bulması beklenilen şarkı sözleri, Bowie'nin 1972 tarihli "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" adlı albümünde yer alıyor.
Yarın satışta olacak
Bowie'nin düzeltmelerini, taslaklarını ve notlarını içeren sayfa, yarın Omega Müzayede Evi aracılığıyla satışa sunulacak.
Müzayedede satılacak hatıra eşyalar, bir serginin parçası olarak 2013'ten 2018'e kadar dünyanın farklı yerlerinde sergilenmeden önce Londra'daki V&A Müzesi tarafından sergilendi.
Geçen yıl Bowie'nin müzik kataloğu, Warner Chappell Music tarafından 250 milyon dolara satın alınmıştı.