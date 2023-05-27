Davutoğlu canlı yayında seçmene yalvardı. "Değişimden korkmayın" dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu canlı yayında seçimle ilgili açıklama yaptı. Davutoğlu, TV5 canlı yayınında yaptığı açıklamada seçmene yalvardı.

Davutoğlu, yaptığı çağrıda "Elinizi vicdanınıza koyun ve 29 Mayıs sabahı, her gün çürütülen bir din ve ahlak anlayışını sürdürmemekte, değişimden korkmayın. Biz buradayız. Vicdanınızdan kopmaktan korkun, güçten kopmaktan korkmayın. Gücü kaybederseniz tekrar kazanırsınız. Vicdanınızı kaybederseniz, bırakın Müslüman olmayı insan olma vasfını yitirirsiniz" şeklinde konuştu.

Değişimin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Davutoğlu, gücü kaybetmekten korkulmaması gerektiğini söyledi. Güç kaybedildiği takdirde tekrar kazanılabileceğini vurgulayan Davutoğlu, ancak vicdanın kaybedilmesi durumunda Müslüman olma vasfının yitirileceğini ve insan olmanın da sorgulanır hale geleceğini belirtti.