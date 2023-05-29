Davutoğlu seçim sonuçlarının ardından Erdoğan’a böyle seslendi ‘Madem kazandınız şimdi ülkenin sorunlarına odaklanın’

Erdoğan'a oy veren seçmenlere seslenen Davutoğlu, onların desteğine saygı duyduğunu ifade etti. Ancak, ülkedeki sorunların büyük bir çoğunluğunun iktidardan kaynaklandığını ve bu desteğin iç huzuruyla verilmediğini söyledi. Davutoğlu, iktidardaki güç yozlaşması ve sorunların farkında olduklarını belirtti.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, seçimi kazandığını ve iktidarını koruduğunu belirterek demokratik olgunluk göstermesi ve dışlayıcı dilini terk etmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, milletin yorgun düştüğünü ve daha fazla yorulmaması gerektiğini vurgulayarak, seçimi kazananların ülkenin sorunlarına odaklanması gerektiğini ifade etti.

Davutoğlu, "Verdiğiniz oya saygım sonsuzdur. Ancak büyük bir çoğunluğunuzun ülkedeki bütün bu sorunların müsebbibi olan iktidara bu desteği iç huzuruyla vermediğinizi de biliyorum. İktidardaki güç yozlaşmasının ve yakıcı sorunların siz de farkındaydınız" dedi.

Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a seslenen Davutoğlu; "Demokratik ülkelerde rastlanmayan yöntemlerle de olsa seçimi kazandınız ve kaybetmekten çok korktuğunuz iktidarınızı korudunuz. Artık biraz olgunluk gösterin ve bu dışlayıcı dili derhal terk edin. Millet yorgun düştü daha fazla yormayın. Madem seçimi kazandınız, şimdi ülkenin sorunlarına odaklanın" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik sistemin her yanına nüfuz etmiş yolsuzluklar bütün can yakıcılığıyla gündemimizde"

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla seçim değerlendirmesinde bulunan Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimizin tecelli eden iradesi başımızın tacıdır. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Son derece eşitsiz şartlarda demokrasi mücadelesi veren Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı liderlerine teşekkürü borç bilirim.

Bugün ülkemizin karşı karşıya olduğu son derece yaygın yoksullaşmaya yol açan ekonomik kriz, 11 şehrimizi ve insan dokusunu tahrip etmiş sorunlar, ekonomik sistemin her yanına nüfuz etmiş yolsuzluklar bütün can yakıcılığıyla gündemimizde.

"Bir tehdit algısının gündemi işgal etmesini başardı"

Tüm bu sorunların müsebbibi olan iktidar elindeki devlet imkanları ve tekeline aldığı propaganda araçlarıyla kampanya süresince bu sorunların değil, milli ve dini sembollerin kullanıldığı, terör ve din özgürlüğü bağlamında bir tehdit algısının gündemi işgal etmesini başardı.

Bu sorunların çözümü yolundaki çabalarımızı, yapıcı muhalefet anlayışı zemininde sürdürecek, otoriter yolsuzluk düzeni devamı yönündeki her uygulamaya karşı kararlılıkla direneceğiz.

"Kılıçdaroğlu'nu kitlelere yuhalattı"

Erdoğan'ın Kısıklı ve Beştepe'deki konuşmalarını dinledim. Erdoğan, artık son dönemine başlarken seçim hedefine ulaşmanın özgüveni içinde yeni bir sayfa açarak hep birlikte ülke sorunlarını çözüme yönelme olgunluğunu mu gösterecek yoksa alışageldiği siyasi nezaketten yoksun hakaret ve kutuplaştırma yöntemiyle var olan sorunları ve yolsuzlukları hamasetle örtecek bir dil mi kullanacak?

Milli iradeyle seçilmiş milletvekillerine kiralık vekiller diye hitap etti, rakibi Kılıçdaroğlu'nu kitlelere yuhalattı.

"Madem seçimi kazandınız, şimdi ülkenin sorunlarına odaklanın"

Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum: Demokratik ülkelerde rastlanmayan yöntemlerle de olsa seçimi kazandınız ve kaybetmekten çok korktuğunuz iktidarınızı korudunuz. Artık biraz olgunluk gösterin ve bu dışlayıcı dili derhal terk edin. Millet yorgun düştü daha fazla yormayın. Madem seçimi kazandınız, şimdi ülkenin sorunlarına odaklanın.

"Verdiğiniz oya saygım sonsuzdur"

Verdiğiniz oya saygım sonsuzdur. Ancak büyük bir çoğunluğunuzun ülkedeki bütün bu sorunların müsebbibi olan iktidara bu desteği iç huzuruyla vermediğinizi de biliyorum. İktidardaki güç yozlaşmasının ve yakıcı sorunların siz de farkındaydınız. Ancak iktidarın oluşturduğu din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili kazanımların korunması ve terörle mücadele kaygısına dayalı korku iklimi var olan sorunları ertelemenize ikinci plana koymanıza yol açtı."