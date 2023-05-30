Erşan Şen, İsmail Saymaz ve Sözcü TV sunucusu arasında 'Kılıçdaroğlu' tartışması

Sözcü TV’de sunucu Serap Belovacıklı, İsmail Saymaz ve Ersan Şen arasında Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesiyle ilgili tartışma çıktı.

Erşan Şen, İsmail Saymaz ve Sözcü TV sunucusu arasında 'Kılıçdaroğlu' tartışması

Sözcü TV’de Serap Belovacıklı’nın moderatörlüğünde yayınlanan Sokağın Sözü programında gergin anlar yaşandı.

Sözcü TV yayınında sunucu Serap Belovacıklı ile konuk ceza hukukçusu Ersan Şen, ve İsmail Saymaz arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesiyle ilgili tartışma meydana geldi.

Kılıçdaroğlu'na peş peşe eleştirilerini sıralayan hukukçu Ersan Şen'e program sunucusu Serap Belovacıklı'nın müdahale etmeye çalışması sonrası stüdyoda tansiyon yükseldi.

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"KILIÇDAROĞLU GÜZELLEMESİ YAPARAK NE YAPIYORSUN İSMAİL"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili olumlu açıklamalarına sinirlenen Ersan Şen, "Kılıçdaroğlu güzellemesi yaparak ne yapıyorsun İsmail. Kaybetmiş kardeşim adam seçimi ya. Bitmiş ya sen ne anlatıyorsun" deyince gerginlik arttı.

"BURASI KILIÇDAROĞLU'NU SAVUNMA YERİ Mİ?"

Araya girmeye çalışan sunucu Serap Belovacıklı'nın uyarılarını dikkate almayan Şen ile Belovacıklı arasında gerilim bir anda yükseldi.

Şen, Belovacıklı'ya "Burası Kılıçdaroğlu'nu savunma yeri mi? Tarafsız yayın yap, yapmıyorsan kapat gidelim" ifadelerini kullandı.

İkilinin tartışması kavgaya dönüşünce programda reklam arası verildi.

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