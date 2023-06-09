Davutoğlu’ndan ‘iktidara destek’ açıklaması: Doğru bir şey yaptığında 'devam edin' diyeceğiz

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AKP iktidarına 'olumlu işler yaptığı' takdirde destek vereceklerini açıkladı.

Davutoğlu’ndan ‘iktidara destek’ açıklaması: Doğru bir şey yaptığında 'devam edin' diyeceğiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen Gelecek Partisi 35. İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Meclis başkanlığı için Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un aday gösterilmesinde verdikleri destek için Saadet Partisi ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na teşekkür eden Davutoğlu, "Netice zaten baştan belliydi. Kurallar gereği meclis başkanlığı iktidar partisinin elinde olacaktı ama biz nerede varsak, bir kişi bile olsak savunduğumuz ilkeleri ve çınar yaprağını orada yükselteceğiz. Bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK DEĞERLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni üyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in atamasını doğru bulduklarını kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı. Ahmet Davutoğlu, "İyi çalışmalar yapmasını dilerim. Yanlış yaparsa da karşı çıkarız. Biz doğru ve yanlışı ayırt ederken, hakkı savunurken dostluğa, arkadaşlığa bakmayız. Sadece adalet terazisine bakarız" dedi.

Yeni kabine üyelerinin belirlenmesinin ardından 10 gün geçtiğini ve bu sırada Türk lirasının dolar karşısında yüzde 16 değer kaybettiğini belirten Ahmet Davutoğlu, fakir halkın sözcüsü olacaklarını dile getirdi.

“DESTEK VERECEĞİZ GEREKİRSE”

Davutoğlu, "İktidar doğru bir şey yaptığında, 'doğru yapıyorsunuz, devam edin' diyeceğiz. Destek vereceğiz gerekirse, doğru bir şey yaparlarsa. Yapma ihtimali düşük, tecrübeyle sabit ama biz adil davranacağız. Yanlış bir şey yapıyorlarsa, kardeşimiz olsa bile gözüne bakmayacağız. Çıkacağız ve yanlışı da söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİM HAZIRLIĞI

Partisinin belediye başkanlığı seçimine yönelik çalışmalara en kısa sürede başlayacağını aktaran Ahmet Davutoğlu, "Siyaset, bitmeyen bir yolculuğun adıdır. Geride kalandan ders alırız, önümüzde kalanı planlarız. Şimdi planlama vakti. Sizlerle bugün istişarelerde bütün bunları konuşacağız. Şunu hiç unutmayın eğer vicdanınızla aklınız arasında bir bağ kalmışsa ve o bağ kuvvetliyse sizden daha güçlü kimse yoktur" dedi.

Toplantı, Davutoğlu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

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