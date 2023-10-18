Davutoğlu: Ulusal yas ilan edilsin, TBMM Filistin’e heyet göndersin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Filistin için 12 maddelik eylem planı açıkladı. Davutoğlu: "Sayın Erdoğan’a sesleniyorum Filistinli kardeşlerimizle dayanışmak için derhal ulusal yas ilan edin… TBMM ve Sayın Karamollaoğlu da uygun görürse arkadaşlarımıza talimat olarak iletiyorum. Derhal bir TBMM heyeti oluşturulsun, Dışişleri Bakanlığı’na ve Mısır’a müracaat ederek bu bombalanan hastaneyi görmek üzere BM’ye müracaat ederek hastaneye gitsin. Buradan konuşmakla olmaz gitsinler ve hastanenin ne halde olduğunu görsünler" dedi.