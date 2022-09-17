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İflasta şaha kalktık. Dayanacak güçleri kalmadı, tek tek iflas bayraklarını çekiyorlar

Dayanacak güçleri kalmadı, tek tek iflas ediyorlar. İşte bu konuya CHP'li Veli Ağbaba dikkat çekti. Ağbaba hazırladığı yılın ilk sekiz ayında toplam 74 bin 581 esnafın iflas ettiğine dikkat çekti.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 09:08
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Dayanacak güçleri kalmadı tek tek kepenk kapatıyorlar. 8 ayda 74 bin 581 esnaf iflas bayrağı çekti

İflasta şaha kalktık. Dayanacak güçleri kalmadı, tek tek iflas bayraklarını çekiyorlar
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Kepenkler tek tek kepenk kapanıyor, esnaf dükkanlarına kilit vuruyor. Kısacası iflasta şaha kalkıldı.Bu konuya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı  Veli Ağbaba bastı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yılın ilk sekiz ayında toplam 74 bin 581 esnafın iflas ettiğine dikkat çeken Veli Ağbaba “Geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayında iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736’yken bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 20’lik bir artış söz konusu. Ekonomik kriz derinleştikçe, girdi maliyetleri arttıkça ve faturalar kabardıkça esnafın ekmek teknesi elinden kayıp gidiyor” dedi.

CHP’li Ağbaba, yılın ilk sekiz ayında 81 ildeki toplam esnaf iflaslarını inceleyen bir çalışma hazırladı. En çok iflasın İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’da yaşandığını söyleyen Ağbaba, “İstanbul’da 7 bin 82 esnaf iflası yaşanırken İzmir’de 5 bin 144, Ankara’da 4 bin 61, Antalya’da 3 bin 583 ve Bursa’da ise 3 bin 164 esnaf iflası yaşandı. Turizm sezonu olmasına rağmen Antalya’da ilk sekiz ayda 3 bin 583 esnaf iflası dikkat çekiyor” dedi.

Benzer şekilde turizm sezonu olmasına karşın Muğla ve Aydın gibi illerde de çok sayıda iflas olduğunu belirten Ağbaba, pandemi döneminde göstermelik bir yardım yapıldığını belirterek, “Geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayda yüzde 20’lik artış söz konusu. Esnaf borçlarının faizleri silinmedikçe, faturalarda onlara özel tarifeler getirilmedikçe yıl sonuna kadar iflaslardaki artış ne yazık ki 100 bini aşabilir” diye konuştu.

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Abbas
17.09.2022 09:47
Alım gücü düşünce, daha az alınıyor, o zaman üretici satamıyor, sebep aşırı çoğalma verimsiz çalışma, az gelir, dön baba dön başa  
 
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