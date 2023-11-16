Dedesiyle çektiği videolarla gündem olan TikTok kullanıcısından yeni video: "Dedemle mahalle turu"

Dedesiyle çektiği videolarla gündem olan TikTok kullanıcısından yeni video geldi. Dedesiyle önce pazar turu yapıp sonra parka giden genç kız ve dedesinin videosu izleyenlerin içini ısıttı.
16 Kasım 2023 Perşembe
Dedesiyle çektiği videolarla gündem olan TikTok kullanıcısından yeni video geldi. Dedesiyle önce pazar turu yapıp sonra parka giden genç kız ve dedesinin videosu izleyenlerin içini ısıttı.
Dedesiyle çektiği videolarla gündem olan TikTok kullanıcısından yeni video geldi. Dedesiyle önce pazar turu yapıp sonra parka giden genç kız ve dedesinin videosu izleyenlerin içini ısıttı.