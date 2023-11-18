Yurt dışında izlenme rekorları kıran 'Türk dişi' çılgınlığı

Döviz kurlarındaki inanılmaz artış nedeniyle özellikle sağlık turizminde en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alıyoruz. Özellikle dişlerini Türkiye'de yaptırmak isteyen İngilizler, yaptıkları 'Türk dişi' paylaşımlarıyla izlenme rekorları kırıyor.

Yurt dışında izlenme rekorları kıran 'Türk dişi' çılgınlığı

Türkiye'deki sağlık turizmine Avrupa ülkelerinden gelen talep giderek büyüyor. Özellikle İngiliz medyasında her gün yeni bir "Türk Dişi" haberleri paylaşıyor. TikTok'un "#TurkeyTeeth" hashtag'i 130 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı.

Samimihaber.com'un İngiliz gazetelerinden derlediği habere göre, söz konusu gazeteler diş beyazlatma, implant, kaplama gibi tedaviler için Türkiye gelenleri sürekli sayfalarına taşıyor. Sun Gazetesinde artık rutine bağlanan haberlerden biri ise şöyle:

turk-disi-2.jpg"Birçoğumuz çarpıcı bir gülümsemeye sahip olmak için dişlerimizi fırçalayacak veya hatta beyazlatacak olsak da, diğerleri inci beyazına sahip olmak için aşırı çabalar sarf ediyor ve birçoğu dişlerini yaptırmak için Türkiye'ye uçuyor.

Genç bir kadın, partneriyle birlikte yurtdışına gittiğini ve çiftin yeni dişlere sahip olduğunu açıkladı. İnsanların oraya seyahat etmesi ve diş tedavisinden para ödemesi giderek daha popüler hale geldiğinden, bu trende "Türk dişi" adı verildi.

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"TikTok'un "#TurkeyTeeth" hashtag'i 130 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı.

Eski Love Island yıldızı Jack Fincham ve Katie Price da dahil olmak üzere birçok realite TV fenomeni ve ünlü de kaplama yaptırdı.

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Kaplama yaptırma prosedürü, dişlerinizin neredeyse yüzde 70'inin törpülenmesini gerektirdiğinden, dişler için agresif görünüm verebiliyor.

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