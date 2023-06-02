Defne bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan defne bitkisinin faydaları dikkat çekti.

DEFNE BİTKİSİ NEDİR?

Defnegillerden yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan ağaçtır. Boyu 2 metre kadardır. Akdeniz kıyılarında yetişir. Meyveleri yuvarlaktır. Rengi siyahımtıraktır. Yapraklarından yeşil renkli bir yağ çıkarılır.

DEFNE BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

- Terletir, ateşi düşürür, vücuda rahatlık verir.

-İdrar ve adet söktürür.

-İştah açar, hazmı kolaylaştırır.

-Sinir ağrılarını (nevralji) dindirir.

-Çayı içilirse şiddetli baş ağrılarına iyi gelir.

-Kaynatılan suyuna oturmak suretiyle mesane hastalıklarını iyileştirir.

-Kaynatılan suyuyla banyo yapılırsa vücudu uyarıp zindeleştirir,kadınlarda görülen regl sancılarına ve akıntılara iyi gelir

-Yaprakları sirke ile kaynatılıp gargara yapılırsa diş ağrılarını keser.

-Kuru bakliyatların ( fasulye, nohut, mercimek vb.) içine konursa güvelenmesini veya böceklenmesini önler.

NASIL KULLANILMALIDIR?

Yağı bazı merhemlerle karıştırılır. Baharat olarak da kullanılır. Hamileler kullanmamalıdırlar.

Çay: Defne yaprakları yaz sonunda toplanır, gölgelik ve havadar yerde kurutulur. Parçalanmış kuru yapraklarından 2-3 adedi 5 bardak kaynar suya atılır. 2-3 dakika kaynatılır. 10 dakika beklenir. Yemekten sonra veya yemek araları günde 2-3 fincan içilir. Çok fazla içilmemelidir. Kusturucudur.

Banyo: 4 avuç dolusu defne yaprağı 1 kuvvet kaynar suya suya atılarak ılınınca bu su içinde 1 saat oturulur veya banyo olarak da uygulanabilir.