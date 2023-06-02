Defne bitkisi mesane hastalıklarına iyileştiriyor

İnsanların korkulu rüyası olan mesane hastalıklarını iyileştiren defne bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Defne bitkisi mesane hastalıklarına iyileştiriyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan defne bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Defne bitkisi, kaynatılan suyuna oturmak suretiyle mesane hastalıklarını iyileştiriyor.

MESANE KANSERİ NEDİR?

Vücuttaki asıl görevi idrarı depolamak olan mesane yani idrar kesesi, içi boş idrar ile doldukça esneyebilen bir organdır. Mesane kanseri genellikle mesanenin iç yüzünü döşeyen mukozanın ürotelyal hücrelerinden başlar. Mesane tümörleri kötü huylu veya iyi huylu olabilmektedir. Ancak kanser olmayan iyi huylu mesane tümörleri de görülebilir.

DEFNE BİTKİSİ NEDİR?

Defnegillerden yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan ağaçtır. Boyu 2 metre kadardır. Akdeniz kıyılarında yetişir. Meyveleri yuvarlaktır. Rengi siyahımtıraktır. Yapraklarından yeşil renkli bir yağ çıkarılır.

NASIL KULLANILMALIDIR?

Yağı bazı merhemlerle karıştırılır. Baharat olarak da kullanılır. Hamileler kullanmamalıdırlar.

Çay: Defne yaprakları yaz sonunda toplanır, gölgelik ve havadar yerde kurutulur. Parçalanmış kuru yapraklarından 2-3 adedi 5 bardak kaynar suya atılır. 2-3 dakika kaynatılır. 10 dakika beklenir. Yemekten sonra veya yemek araları günde 2-3 fincan içilir. Çok fazla içilmemelidir. Kusturucudur.

Banyo: 4 avuç dolusu defne yaprağı 1 kuvvet kaynar suya suya atılarak ılınınca bu su içinde 1 saat oturulur veya banyo olarak da uygulanabilir.

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