Defne bitkisi diş ağrılarını böyle kesiyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan defne bitkisinin faydaları dikkat çekti.

DİŞ AĞRILARINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Defnenin yaprakları sirke ile kaynatılıp gargara yapılırsa diş ağrılarını keser.

DİŞ AĞRISININ NEDENLERİ NELERDİR?

-Çürük Dişler

-Dentin Hassasiyeti

-Gömülü dişler

-Diş eti kaynaklı ağrılar

-Yansıyan diş ağrıları

-Sinüzit

DEFNE BİTKİSİ NEDİR?

Defnegillerden yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan ağaçtır. Boyu 2 metre kadardır. Akdeniz kıyılarında yetişir. Meyveleri yuvarlaktır. Rengi siyahımtıraktır. Yapraklarından yeşil renkli bir yağ çıkarılır.

NASIL KULLANILMALIDIR?

Yağı bazı merhemlerle karıştırılır. Baharat olarak da kullanılır. Hamileler kullanmamalıdırlar.

Çay: Defne yaprakları yaz sonunda toplanır, gölgelik ve havadar yerde kurutulur. Parçalanmış kuru yapraklarından 2-3 adedi 5 bardak kaynar suya atılır. 2-3 dakika kaynatılır. 10 dakika beklenir. Yemekten sonra veya yemek araları günde 2-3 fincan içilir. Çok fazla içilmemelidir. Kusturucudur.

Banyo: 4 avuç dolusu defne yaprağı 1 kuvvet kaynar suya suya atılarak ılınınca bu su içinde 1 saat oturulur veya banyo olarak da uygulanabilir.