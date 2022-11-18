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Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu

İngiltere'de bir çift, evlerindeki tadilat projesi sırasında, mutfak döşemelerinin altında nadir madeni paralardan oluşan bir zula keşfetti. 295 yıllık altın sikkeler açık artırmada 852 bin 380 dolara (yaklaşık 15 milyon 862 bin TL) satıldı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 06:41
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Değeri dudak uçuklattı. Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu

Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
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Halk TV'nin haberine göre, Spink and Son'da müzayedeci ve İngiliz sikkeleri uzmanı olan Gregory Edmund, sikkelerin Kuzey Yorkshire'lı bir çift tarafından keşfedildiğini ve çiftin, 2019 yılında 18'nci yüzyıldan kalma evlerinde tadilat çalışmaları yürütürken söz konusu zulayı başta elektrik kablosu sandıklarını söyledi.

Edmund, NBC News'a attığı mail'de, "Kim bilir neden ona dokunmaya karar verdiler ama sonrasında bunun altın daire olduğunu ve altında daha yüzlercesinin bulunduğunu fark ettiler" diye yazdı.

Nadir sikkelerden oluşan yığın, kısa bir süre önce 372 kişinin katıldığı açık artırmada 231 bin 390 dolarlık geçici satış tahminine karşılık 852 bin 380 dolara satıldı. The Yorkshire Post'a göre, sikkelerin Hull'lı tüccar bir aile olan Maister'lara ait olduğu düşünülüyor.

Sikkeler 1610'dan 1727'ye yani Kral I. James'ten Kral I. George'a kadar olan döneme ait. Bu dönem Sarah Maister'in Joseph Fernley ile evlendiği döneme de denk geliyor. The Sun'a göre Fernley, 1725'te ölmüş ve Maister 1745'teki ölümüne kadar bölgede kalmıştı. 200 yılı aşkın bir süre sonraysa Yorkshire'lı çift gizli hazineyi keşfetti.

Edmund, "Bu son sikke, Ekim 2011'de Teksas'ta 54 bin 625 dolara satılan bir ABD altın dolarını geride bırakarak, açık artırmada satılan herhangi bir ülkenin hatalı sikkesi için yeni bir dünya rekoru" dedi.

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