Değnekçi otopark ücreti ödemeyen sürücüye saldırdı

Kaynak: İHA
Değnekçi otopark ücreti ödemeyen sürücüye saldırdı
Fatih'te bir değnekçinin, otopark ücretini reddeden sürücüye saldırması, saldırıya uğrayan sürücü tarafından kaydedilerek sosyal medyada gündem oldu.

Fatih ilçesinde bir otoparkta yaşanan olayda, bir değnekçinin otopark ücretini reddeden sürücüye saldırması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, değnekçinin sürücüyle tartıştığı ve ardından saldırdığı görülüyor. Sürücü, saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan video kısa sürede viral oldu ve birçok kişi tarafından paylaşım yapıldı. Videoyu izleyenler, değnekçinin saldırgan tavrını ve olayın şiddetini kınarken, benzer durumlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Olayın ardından polis ekipleri, saldırıya uğrayan sürücüyü ve değnekçiyi ifadeye

Son Haberler
Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin Süper Kupa'yı ne yapması gerektiğini açıkladı Spor
Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin Süper Kupa'yı ne yapması gerektiğini açıkladı
Mansur Yavaş'ın 'çorba' açıklaması yeniden gündemde: "Alay etsinler gurur duyarım" Video
Mansur Yavaş'ın 'çorba' açıklaması yeniden gündemde: "Alay etsinler gurur duyarım"
Türk futbolunun geldiği son noktayı Sedat Kaya açıkladı Spor
Türk futbolunun geldiği son noktayı Sedat Kaya açıkladı
Chelsea 90+3'te yıkıldı. Lig sonuncusunu yenemedi Spor
Chelsea 90+3'te yıkıldı. Lig sonuncusunu yenemedi
Çinli göçmen alarmı Gündem
Çinli göçmen alarmı
Meteorolojiden Eskişehir için uyarı. Yarına hazırlıklı olun Gündem
Meteorolojiden Eskişehir için uyarı. Yarına hazırlıklı olun
Süper Kupa'dan çekilen Fenerbahçe'den ilk açıklama. 30 milyon detayı Spor
Süper Kupa'dan çekilen Fenerbahçe'den ilk açıklama. 30 milyon detayı