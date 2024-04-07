Değnekçi otopark ücreti ödemeyen sürücüye saldırdı

Fatih ilçesinde bir otoparkta yaşanan olayda, bir değnekçinin otopark ücretini reddeden sürücüye saldırması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, değnekçinin sürücüyle tartıştığı ve ardından saldırdığı görülüyor. Sürücü, saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan video kısa sürede viral oldu ve birçok kişi tarafından paylaşım yapıldı. Videoyu izleyenler, değnekçinin saldırgan tavrını ve olayın şiddetini kınarken, benzer durumlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Olayın ardından polis ekipleri, saldırıya uğrayan sürücüyü ve değnekçiyi ifadeye