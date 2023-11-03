Dehşet evi. Caniliği böylesi

Eşinden boşanan ve uzaklaştırma kararı bulunan adam tartıştığı eski eşini önce eve kilitledi sonra evi ateşe vererek kaçtı.

Dehşet evi. Caniliği böylesi

Adana'da Muhammet G. (57) Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan boşandığı eşi Fadime K. (41) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Bu sırada oğlu Erol G'yi (17) markete gönderen Muhammet G, Fadime K. ile tartışmasını sürdürdü.

Muhammet G, tartışmanın büyümesi üzerine Fadime K. içeride olduğu sırada evin kapısını kilitleyip ikameti ateşe vererek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri evdeki yangını söndürdü.

Evde mahsur kalan ve banyoya sığınan Fadime K'yi de kurtaran ekipler, kadına oksijen maskesiyle müdahalede bulundu.

Yangın nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Fadime K. ile marketten döndükten sonra evdeki dumandan etkilenen oğlu Erol G, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evi ateşe verdiği sırada kollarından yaralanan şüpheli Muhammet G. ise Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla olaydan kısa süre sonra merkez Sarıçam ilçesinde yakalandı.

Hastanede tedavisi süren Fadime K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Muhammet G'nin de kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü, Erol G'nin de tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Muhammet G. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu bildirildi.

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