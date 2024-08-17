Dekandan Alpay Özalan'a saldırı tebriği: Çok şık oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dekandan Alpay Özalan'a saldırı tebriği: Çok şık oldu

Dekan Prof. Dr. Savaş Duman, AKP'li Alpay Özalan'ı, Meclis Genel Kurulu'nda TİP'li milletvekili Ahmet Şık'ı saldırmasından dolayı tebrik etti.

Dekandan Alpay Özalan'a saldırı tebriği: Çok şık oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde vekaleten dekanlık görevi yürüten Prof. Dr. Savaş Duman, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı Meclis Genel Kurulu'nda TİP'li milletvekili Ahmet Şık'a saldırısından dolayı tebrik etti.

Prof. Dr. Duman, saldırıda yer alan bir diğer isim olan AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı, oturumun tutanaklarına ilişkin paylaşımı alıntılayıp Özalan'ı saldırısından dolayı kutladı.

Prof. Dr. Duman, Özalan'ın hesabını etiketleyip "Çok şık oldu... Elinize sağlık" ifadelerini kullandı.

fdfdf.jpg

cxzc.jpg

İlgili Haberler
Pompalı tüfekle rastgele ateş açtılar. 4 yaralı
Pompalı tüfekle rastgele ateş açtılar. 4 yaralı
Meclisteki yumruklu kavgaya Bahçeli’den ilk yorum. ‘MHP olmadan da gereğini yaptığı için’ AKP’yi takdir etti
AKP'li Alpay Özalan'ın eski danışmanının sözleri gündem oldu
Son Haberler
Burak Yılmaz büyüledi Spor
Burak Yılmaz büyüledi
Galatasaray istedi dünya devi kaptı. Bonservisi dudak uçuklattı Spor
Galatasaray istedi dünya devi kaptı. Bonservisi dudak uçuklattı
İmitasyon altına büyük ilgi Gündem
İmitasyon altına büyük ilgi
Muğla Kavaklıdere Yeşilbağcılar Mahallesi tahliye ediliyor Gündem
Muğla Kavaklıdere Yeşilbağcılar Mahallesi tahliye ediliyor
Bolu'daki orman yangınına ilişkin 2 tutuklama Yerel Haberler
Bolu'daki orman yangınına ilişkin 2 tutuklama
Elazığ’da mezralarda yangın: İki saatte 200 dönüm arazi küle döndü Yerel Haberler
Elazığ’da mezralarda yangın: İki saatte 200 dönüm arazi küle döndü
Fenerbahçe'de Göztepe maçına saatler kala flaş Fred gelişmesi Spor
Fenerbahçe'de Göztepe maçına saatler kala flaş Fred gelişmesi