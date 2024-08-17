Yılmaz Özdil Alpay'a anında cevap verdi. Meclis'te milletvekili döven Alpay Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı'ya da saldırmıştı

Dün yaşanan TBMM’deki Can Atalay oturumunda TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın konuşması esnasında kürsüye yaklaşan Alpay Özalan, ilk önce Ahmet Şık’ın ensesinden tuttu, daha sonra yumruk atarak yere düşürdü. Mecliste bulunan vekillerin kürsüye doğru hızla gelmesinin ardından kavga çıktı ve yumruklar havada uçuştu.

Meclis'te çıkan kavgada DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp yaralandı.

Gazeteci Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı, Meclis'te Ahmet Şık'a saldıran AKP'li vekil Alpay Özalan'ı eleştirdi. Özalan, kendisine yapılan eleştiriler sonrası Özdil ve Altaylı'ya sosyal medya hesabından saldırdı.

AKP'li Alpay Özalan, Özdil’in Yunanlılara Rum Mezesi karşılığında Kıbrıs’ı sattığını, Atatürk’ü kullanarak cebini doldurmaya çalıştığını ifade etti.

Özalan yaptığı paylaşımda, "Yunanlılara "Rum mezesi" karşılığında Kıbrıs'ı satan, Atatürk'ü kullanarak cebini doldurmaya çalışan Yılmaz Özdil, bana laf etmiş.

"Zırlamalarınızı” uşaklığını yaptığınız terörist sevici ağababalarınıza yapın.

Gazi Meclisimizde, millete hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren bölücülere geçit yok!" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya platformundan kendisine saldıran Alpay Özalan'a yanıt verdi.

“ALPAY’A MİLLETVEKİLİ DEMİYORUZ”

Özdil, "Biz İzmirliler, çekirdeğe çiğdem, simite gevrek deriz, Alpay’a da bu yüzden milletvekili demiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan atışma, sosyal medyanın gündemine otururken, AKP’li Alpay Özalan dün Mecliste yaşanan olay ve bugün kendisini eleştiren 2 gazeteciyi hedef alması sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gördü.