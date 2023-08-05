Dekort, ilaç kullanmak zorunda kalan kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, dekort nedir? Dekort ne için kullanılır?

Vücutta iltihap ile ilgili çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan dekortun ne olduğu ve ne için kullanıldığı araştırılıyor.

DEKORT NEDİR?

Dekort, kortikosteroid (hormonlara benzeyen ilaçlar) grubuna dahil bir ilaç olan deksametazon içeren ampuldür.

Tip I camdan yapılmış, halkalı 2 ml’lik amber renkli ampullerde bulunur. Her bir karton kutu 1 adet 2 ml’ lik ampul içermektedir.

Dekort, deksametazon etkin maddesini içermektedir.

DEKORT NE İÇİN KULLANILIR?

Dekort, vücutta iltihap ile ilgili çeşitli hastalıkların tedavisinde etkilidir.

Deksametazon alerjik bozukluklar, endokrin hastalıklar (hormonlarla ilgili hastalıklar), deri hastalıkları, romatizmal hastalıklar, göz ile ilgili (oftalmik) hastalıklar, kan hastalıkları, ödeme yol açan hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, iltihabi bağ dokusu hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları veya solunum bozuklukları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.