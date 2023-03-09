Beşiktaş'ta flaş Dele Alli kararı

Beşiktaş'ın Everton'dan büyük umutlarla kiraladığı Dele Alli ile ilgli bir iddia ortaya atıldı.

Şenol Güneş'in şu ana kadar sergilediği performansla vasatı aşamayan 26 yaşındaki futbolcuyu artık kadroda düşünmediği öne sürüldü.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş ve yöneticilerin yoğun ilgisine rağmen beklenen çıkışı yapamayan İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar Ankaragücü maçında olduğu gibi çoğu mücadeleyi tribünden takip etmesi bekleniyor.

Merkez orta saha, 10 numara ve orta sahanın sol tarafında görev alabilen İngiliz yıldız Beşiktaş forması altında bu sezon 17 maçta süre aldı.

Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 3 gollük skor katkısında bulunmuştu.

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Dele Alli Everton'a geri dönecek