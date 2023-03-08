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Şenol Güneş'ten flaş karar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 5 yeni transferle ilgili önemli bir karar aldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 07:10
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Beşiktaş'ta yeni sayfa açılıyor

Şenol Güneş'ten flaş karar
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Beşiktaş yeni transferleriyle yeni bir çehre kazanırken, teknik direktör Şenol Güneş'in de yeni bir karar aldığı ileri sürüldü.

Siyah beyazlı takımın Ankaragücü ile oynadığı maçta görev alan yenilerin sınıfı geçtiği, Güneş'in de ilk onbirde yeni yapılanmaya gideceği belirtildi.

Buna göre takımda yerleri garanti olarak görülen bazı futbolcular yedek kulübesinin yolunu tutacak. Saiss'in yerine Colley, Rosier'in yerine de Onur Bulut ilk onbirde görev alacak.

Ayrıca Aboubakar, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim de Güneş'in önemli kozları olacak.

Siyah beyazlı takım bir günlük aradan sonra Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün tekrar başlayacak.

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