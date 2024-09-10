Deli Yürek’in unutulmaz ismi Kızıl Goncalar kadrosunda

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Deli Yürek’in unutulmaz ismi Kızıl Goncalar kadrosunda

İlk sezonu ile beğeni toplayan NOW'ın çok izlenen dizisi Kızıl Goncalar kadrosuna Deli Yürek dizisi ile akıllara kazınan usta oyuncu katıyor.

İkinci sezonun ilk bölümünün bu ay sonu yayına verilecek olan Kızıl Goncalar dizisi kadrosuna Deli Yürek’in sevilen ismi Emin Gürsoy da katıldığı öğrenildi.

Bu sezon Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd'in yanında sık sık Lokman karakteri ile Delik Yürek dizisinin Kuşçu'su Emin Gürsoy'u göreceğiz.

Magazin dünyasında heyecan yaratan gelişmeyi ise Birsen Altuntaş duyurdu.

Başrol karakteri Meryem'in cezaevine girmesi ile sezon finali yapan Kızıl Goncalar'ın Lokman karakteri ile yeni bir hareket sağlayacağı belirtiliyor.

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Şükrü Necati Şahin’in kaleme aldığı Ömür Atay’ın yönettiği Gold Film imzalı Kızıl Goncalar'ın 30 Eylül'de ikinci sezona başlaması bekleniyor.

Deli Yürek dizisinin Kuşçu'su Emin Gürsoy ise Lokman karakteri ile 7 Ekim'de yayınlanacak 2. bölümle birlikte Kızıl Goncalar”a giriş yapacak.

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