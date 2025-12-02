İktidarın İmralı süreci adımları Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vatana ihanetten hükümlü terörist Abdullah Öcalan'ı 24 Kasım'da (2025) ziyaretiyle devam ediyor. İmralı sürecini başlatan iktidar ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist Öcalan’ın "Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer" sözlerine bugün verdiği röportajla "İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunları hepsi fasa fiso" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Bahçeli terörist Bese Hozat’ın tehdit içeren açıklamalarına ve Mesud Barzani’nin Şırnak’ta ağırlanmasına da sert çıktı. Şırnak’taki sempozyumun şova dönüştürüldüğünü söyleyen Bahçeli, Hozat’ın tehdit içeren açıklamalarına "Bayramlık ağzımızı açtırmasınlar, herkes haddini ve hududunu bilsin" cevadı verdi.

Bahçeli'nin çıkışı 'İmralı koalisyonunda kriz' yorumlarına neden oldu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin bugünkü grup toplantısında Öcalan ile yapılan görüşme tutanakların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti. Bakırhan'ın "İktidar da toplumsal barışı sağlayacak olan süreci kabullenmeli. Söz değil artık pratik adımların zamanıdır. Komisyondan çözüm odaklı adımlar bekliyoruz" çıkışı da dikkat çekti.

Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-Kayyum geldiğinde Mardin ve Van'daki engellilere yönelik faaliyetleri durdurdu. Onların gündeminde ötekileştiren hiç kimse yok. İşaret dilinin tanınmasını ve anayasal güvenceye alınmasını istiyoruz. Engellilere ayrılan bütçe 1.2. Bütçe artırılmalı.

'ARTIK PRATİK ADIMLAR ZAMANI...'

-Komisyonun Öcalan ile görüşmesi çok önemli. Bu sürecin bir başarısıdır. Kardeşlik hukukumuzu yasal düzene oturtma zamanıdır. Öcalan ile görüşme öncesi kıyamet senaryoları yazıldı. Neyimizi kaybettik? Oraya gidiş barış için önemli bir adımdı. 4 Aralık'ta komisyon yeniden bir araya gelecek. Görüşme tutanağı paylaşılacak. İmralı'daki tutanakların komuoyuyla da paylaşılmasını istiyoruz. İktidar da toplumsal barışı sağlayacak olan süreci kabullenmeli. Söz değil artık pratik adımların zamanıdır. Komisyondan çözüm odaklı adımlar bekliyoruz. Ülkenin yüz yıllık meselesine çözüm bekliyoruz.

'BİZ CELLADI ÇOK İYİ TANIRIZ'

-Ana muhalefet lideri partimize bazı ithamlarda bulundu. Sayın Özgür Özel Stockholm sendromu diyor? Biz celladı çok iyi tanırız. Celladı yakılmış köylerimizden çok iyi biliyoruz. Kimse ucuz meteforlarla yaklaşmasın. Cellat defterini açacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız. Herkesi çözüme katkı sağlamaya çağırıyorum. Sürece karşıysanız sözünüzü açık söyleyin. Gelin birlikte barışı inşaa edelim.

-Meclis'in gündemine bu hafta yeni yargı paketi geliyor. Cezada adalet sağlanmalıdır. Yargı reformu yapılmalı, herkes için adalet sağlanmalıdır.

-Erişim engeli de paket de var. Yargı, bant daraltma uygulayacak. Basın özgürlüğüne müdahaledir bu. Kabul etmeyeceğiz. Köklü bir adalet reformunu hep birlikte getirelim.

SURİYE

-Suriye'de Ahmed Şara ismini, kıyafetini, rejimi değiştirdi. Ama asıl soru şu: Tekçi yapıyı da değiştirecek mi? Pratiklere bakınca görünen tablo, yeni bir sayfa değil, eski kitabın devamı. Tekçi ve inkarcı zihniyet Suriye’nin 60 yılına mal oldu. Bu ülke başka bir 60 yıl daha aynı hatayı kaldıramaz. Demokrasi getirecek mi? Olumlu bir gelişme görmüyoruz.

-Kuzey ve Doğu Suriye’den özellikle Türkiye’ye uzanan bir dostluk eli var. Artık bu elin tutulması gerekir. Kürtlerin Suriye’de elde edeceği kazanımlardan kaçmak kimseye kazandırmaz. Getirin, oturun, konuşun, anlaşın.

-İlk defa bir öneride bulunacağım. Meclis komisyon kurmalı ve acilen Suriye'ye gitmeli. Alevilerin sorunlarını dinlemeli.

-Herkes bilsin ki kaynak var ama iktidar kaynağı halka, emekçilere ve yoksullara ayırmak istemiyor. Ortada bir kaynak sorunu değil, siyasi irade sorunu var. İktidara sesleniyorum. Bir an önce garibandan elini çek. Garibanın hayatını kolaylaştıracak adımlar at.

-İmralı süreciyle tarihi günlerden geçiyoruz. Hepimize önemli görevler düşüyor.

Stockholm sendromu nedir?

Stockholm sendromu, rehin alınan kişilerin kendilerini rehin alan kişi ile kurdukları bağı tanımlayan bir teoridir.