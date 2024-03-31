DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, İstanbul’da oy kullanamayacak

Kaynak: AA
DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, İstanbul’da oy kullanamayacak
DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, ikametgahının Diyarbakır'da olması nedeniyle İstanbul'da oy kullanamayacak. Beştaş, İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle Diyarbakır'da da oyunu veremeyecek.

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, ikametgahının Diyarbakır'da olması nedeniyle İstanbul'da oy kullanamayacak.

DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu’ndan yapılan duyuruda, yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların, yasal olarak 1 Ekim'e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş'ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul'da oy kullanamayacaktır. İBB Eş Başkan adayımız Meral Danış Beştaş, İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacaktır."

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