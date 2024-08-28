DEM Partili milletvekili öldürülen teröristin taziyesine katıldı. MİT etkisiz hale getirmişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
DEM Partili milletvekili öldürülen teröristin taziyesine katıldı. MİT etkisiz hale getirmişti

MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülistan Tetik için Batman'da sözde taziye çadırı kuruldu. Taziye için ziyarete gelenler arasında DEM Partili milletvekili Zeynep Oduncu da yer aldı.

MİT’in Irak’ın kuzeyinde düzenlediği nokta operasyonda terör örgütü PKK’nın sözde sorumlularından Gülistan Tetik etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre etkisiz hale getirilen terörist örgütün propaganda faaliyetlerinden ve örgüte yeni elemanların katılmasından sorumluydu.

MİT'ten Irak'ta operasyon. Sözde sorumlu etkisiz hale getirildiMİT'ten Irak'ta operasyon. Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

PKK’lı teröristin öldürülmesi sonrası terör yandaşları Batman’da sözde taziye çadırı kurdu. Çadıra gelen isimlerden biri de DEM Partili milletvekili Zeynep Oduncu oldu. Sosyal medya hesabından ziyareti paylaşan Oduncu, skandal ifadeleri kullandı.

Oduncu daha önce de Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar sırasında ölü ele geçirilen, terör örgütünün sözde komutanlarından "Eddesa Cejna" kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin cenazesini taşımıştı.

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