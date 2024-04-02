Van’da başkanlık AKP’ye geçti. Seçilme hakkı geri alındı

31 Mart seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığı kararı alındı ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı AKP’ye geçti.

Van İl Seçim Kurulu, AKP Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Arvas'ın talebi üzerine yaptığı inceleme sonunda mazbatayı en çok oy alan ikinci sıradaki AKP'nin adayı Abdullah Arvas'a verilmesine karar verdi.

VAN’DA DURUM PROTESTO EDİLDİ

Van’da karara karşı çıkan DEM Partililer sokağa çıktı. Düzenlenen protestolara, polis ekipleri tarafından müdahale edildi.