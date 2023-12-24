DEM Parti’nin olaylı kongresinde en az 30 gözaltı

Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti’nin olaylı kongresinde en az 30 gözaltı
DEM Parti’nin olaylı kongresi sonrası çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

DEM Parti Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi sonrası en az 30 kişi gözaltına alındığı bildirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kongreyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Diyarbakır'da gerçekleştirilen DEM Parti Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi hakkında adli soruşturma başlatıldığını ve gözaltı talimatı verildiğini duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın gerekçesini 'suç ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamaları olarak belirtti.

Kongrenin sona ermesinden sonra salondan çıkan en az 30 partili gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sloganlar attı.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"24.12.2023 günü DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır’da organize edilen toplantı ile ilgili olarak 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir."

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