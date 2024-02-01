DEM Partisi’nin İzmir adayı olacağı iddia edilen Tunç Soyer cephesinden ilk açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
DEM Partisi’nin İzmir adayı olacağı iddia edilen Tunç Soyer cephesinden ilk açıklama
CHP’den aday gösterilmeyince DEM Partisi’nden aday olacağı iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer cephesinden iddialara yönelik açıklama geldi.

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’den yeniden aday gösterilmedi.

Yeniden aday gösterilmeyen Soyer’in DEM Parti'den aday yapılması için görüşmelerin gerçekleştirildiği iddia edildi.

Konuyla ilgili Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e açıklamalarda bulunan Soyer’in basın danışmanı Ali Kıvanç Ege, “Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok” açıklamasında bulundu.

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aday gösterilmemesine tepki gösterirken aday gösterilmeyeceğine dair kararın kendisine MYK toplantısından 5 dakika önce bildirildiğine dikkat çekerek durumu “siyasi nezaketsizlik” olarak tanımlamıştı.

Açıklama sonrası Soyer’in DEM Partisi’nin İzmir adayı olacağı iddia edilmişti.

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